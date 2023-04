Officiel udmelding: Aftale om Kangerlussuaq underskrives tirsdag

Anders Rytoft Torsdag, 20. april 2023 - 17:55

En rammeaftale om Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq Lufthavn skal underskrives.

Det sker mandag i næste uge.

Sådan lyder det i en længe ventet meddelelse på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Her fremgår det, at formand for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede og naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Erik Jensen vil være til stede i Kangerlussuaq, mens forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil deltage virtuelt, når aftalen underskrives.

Kritik af Naalakkersuisut

Naalakkersuisut har været tilbageholdende med at melde ud om fremtiden for Kangerlussuaq, fordi der endnu ikke er indgået en aftale med Danmark om den videre drift af lufthavnen i bygden. Det fortalte Erik Jensen til Sermisiaq.AG tidligere i år.

Udtalelsen kom i kølvandet på gentagen kritik om, at Naalakkersuisut holdt borgerne i Kangerlussuaq hen i det uvisse, hvad angår fremtiden. Noget, som har skabt frygt for de lokales job.

Kritikken blussede op, efter at TV2 - på baggrund af et lækket notat - kunne fortælle, at Forsvarsministeriet i Danmark ønsker en militærbase i lufthavnsbygden.

Hvornår en aftale ville falde på plads om Kangerlussuaq, har været uvist siden lufthavnspakken blev vedtaget for fem år siden - også for de knap 500 borgere i bygden, som har været påvirket som følge heraf.

De vigtigste punkter

Det må formodes, at de endelig får nærmere besked om fremtidsplanerne på mandag, hvor de to medlemmer af Naalakkersuisut vil holde møde om aftenen for borgerne i Kangerlussuaq.

Múte Bourup Egede udtaler til avisen Sermitsiaq:

- De vigtigste punkter i rammeaftalen om Kangerlussuaq Lufthavnen er, at den anvendes som dual use, så Forsvarets fly og passagerfly kan lande og for det andet, at Forsvaret ud fra behovet moderniserer lufthavnen, og at Forsvaret har ansvaret for finansieringen af det.

