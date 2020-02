Øvelse: Blåfrosne piloter på indlandsisen

Jesper Hansen Tirsdag, 25. februar 2020 - 17:00

Der er koldt i Grønland – meget koldt endda, hvis man nødlander på indlandsisen. Det erfarede en gruppe af flyvevåbnets medarbejdere i weekenden, hvor de var på overlevelsesøvelse nær indlandsisen ved Kangerlussuaq. Her blev deltagerne trænet i, hvordan man klarer sig, hvis et fly nødlander på indlandsisen.

Det første døgn klarede deltagerne sig med gummibåde og andet nødudstyr, der er i flyene – og det andet døgn fik de hjælp af udstyr, som blev droppet med faldskærm nær ulykkesstedet. Deltagerne blev trænet i at bygge igloer og betjene nødblus og gasblus.

De fleste af de 24 deltagere var piloter, mekanikere og andet personel fra Air Transport Wing, der flyver med forsvarets Hercules- og Challenger-fly i Grønland. Desuden deltog også en håndfuld jagerpiloter fra Fighter Wing i Skrydstrup, selv om forsvarets f16-jagere kun sjældent kommer til Grønland.

Piloter graver sig ned

- Overlevelse på indlandsisen er ekstra udfordrende for jagerpiloterne, for der er ikke plads til meget nødudstyr i et F16-fly. De har derfor ikke en redningsflåde, men er simpelthen nødt til at grave en shelter i sneen, fortæller kaptajn i flyvevåbnet Kim Winther-Jensen, der er ansvarlig for øvelsen.

- Under øvelsen simulerede vi et havari på indlandsisen. Målet er, at alle skal kunne overleve det første døgn efter de forhåndenværende søms princip – og så skal de overleve yderligere et døgn med nogle ”Arctic Tool Packs”, som bliver droppet med faldskærm ved ulykkesstedet.

- Redningsflåder er gode i en nødsituation det første døgn, men vi anbefaler nødlandede at bygge en iglo hurtigst muligt, så det trænede vi også. Og det har jo den fordel, at byggematerialet er lige ved hånden.

30 graders frost

Det blev et par kolde døgn for piloterne. Temperaturen i Kangerlussuaq svinger i øjeblikket omkring de 30 graders frost.

- Heldigvis blæste det ikke, og solen er jo også kommet pænt op på himlen. Vejret kan sagtens være mere kritisk, så det var en frisk tur for deltagerne, siger kaptajnen, der i øvrigt ikke kan få nok af den grønlandske natur, is og kulde. I denne uge er han på indlandsisen igen, hvor han og en række andre eksperter i arktisk overlevelse skal teste nye soveposer, der skal bruges i fremtidens dropoperationer i Grønland.