Øvelse skal give internationale erfaringer

Thomas Munk Veirum Søndag, 20. juni 2021 - 12:05

I hele næste uge – fra mandag d. 21. til fredag d. 25. juni - afholder Arktisk Kommando øvelse i farvandet omkring Nuuk. Øvelsen skal handle om eftersøgning, redning og havmiljø.

Det oplyser Arktisk Kommando på Facebook.

Arktisk Kommando stiller med inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen og Challenger-flyet til øvelsen.

Derudover deltager Grønlands Politi, Grønlands Beredskab, redningshelikopteren fra Air Greenland samt det franske flåde-skib Fulmar og det amerikanske skib Maple, der er en del af den amerikanske kystvagt.

Klar til at samarbejde ved en støtte katastrofe

De to udenlanske skibe ankommer til Nuuk-området på søndag:

- Hvis du lægger mærke til militære skibe, som ikke plejer at være i området, eller usædvanlig aktivitet til vands eller i luften, er dette årsagen, skriver Arktisk Kommando.

I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG oplyser Arktisk Kommando, at den internationale øvelse er en mulighed for at udbygge det internationale samarbejde i Arktis:

- Så vi er klar til at samarbejde ved en større katastrofe (f.eks. større havmiljøkatastrofe eller krydstogtsskib i nød). De andre nationer har desuden forskellige erfaringer, som vi med fordel kan tage ved lære af. Herunder skal nævnes at flere eksperter indenfor havmiljøområdet, som deltager i øvelsen, skriver Arktisk Kommando.

Alle corona-retningslinjer overholdes

En af de erfaringer som man gjorde sig ved sidste års øvelse handlede om de sproglige forskelle:

- Vi lærte, at kommunikation mellem enhederne er sværere end forventet, idet ikke alle taler samme sprog men både dansk, engelsk og grønlandsk, skriver Arktisk Kommando.

Arktisk Kommando understreger desuden, at øvelsen er blevet justeret i forhold til corona-situationen i Grønland, og at man har sikret sig, at alle retningslinjer bliver fulgt nøje.