Østrig suspenderer lov om bøder til ikke-vaccinerede

Ritzau Onsdag, 09. marts 2022 - 07:01

Østrig har onsdag suspenderet en lov, der potentielt har kunnet føre til bødestraf til voksne, som ikke er vaccineret mod coronavirus.

Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det sker, cirka en måned efter at loven trådte i kraft.

Loven har været omdiskuteret, da det har været et af de mest drastiske skridt i kampen mod coronavirus. Det har også ført til demonstrationer i den østrigske befolkning, hvor flere er skeptiske over for vaccinen.

Vil blive genovervejet

- Efter at have forhørt os med sundhedsministeren har vi besluttet, at vi selvfølgelig følger, hvad ekspertkommissionen har sagt.

- Vi vil suspendere kravet om vaccination, siger EU-minister Karoline Edtstadler onsdag efter et møde med landets ministre.

Kravet vil blive genovervejet om tre måneder, oplyser sundhedsminister Johannes Rauch. Det skriver det østrigske nyhedsbureau APA.

Det var først fra midten af marts, at østrigske myndigheder ville have taget hul på at straffe folk, hvis de ikke er vaccineret mod coronavirus.

Bøde på op til 27.000 kroner

Bøden lød potentielt på op til 3600 euro (knap 27.000 kroner) i kvartalet.

I Østrig er knap 73 procent af befolkningen færdigvaccineret mod coronavirus. Det er et stykke under eksempelvis Danmark, hvor knap 82 procent af befolkningen er færdigvaccineret. I Grønland er tallet

Der er dog også en del EU-lande, der har færre færdigvaccinerede end Østrig. Bulgarien ligger sidst på listen med cirka 30 procent færdigvaccineret. Det viser tal fra den internationale statistikbank Our World in Data.