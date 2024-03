Østgrønland: SAR-operation igangsat

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. marts 2024 - 08:26

En hundeslæde og dens fører er ikke ankommet til Tiilerilaaq nord for Tasiilaq som ellers forventet. Manden er meldt som savnet til politiet søndag aften omkring klokken 20.00.

Grønlands Politi er netop igangsat en eftersøgning af hundeslædeføreren her til morgen, lige så snart det er lys nok til en SAR-operation.

- Vi samarbejder med Arktisk Kommando omkring SAR-operationen, hvor en helikopter skal flyve over et stort område, der er markeret som en mulig rute for den eftersøgte, fortæller SAR-operationsleder Malik Olesen til Sermitsiaq.AG.

Sidst set søndag eftermiddag

Politiet oplyser, at mandens færden i området er startet i Kulusuk, hvor han sammen med andre er taget af sted på en jolle. Derfra har manden kørt på hundeslæde med andre.

- De andre hundeslæder, som han kørte med skulle et andet sted hen, og derfor havde de drejet af omkring klokken 13.30 søndag. Det er også der, den savnede er set sidst, og har ikke givet lyd fra sig siden, fortæller SAR-operationslederen.

Eftersøgningen vil dække over et stort område, både havis og fast terræn. Malik Olesen oplyser, at den savnede har kørt hundeslæden på is, da han sidst blev set.

Politiet oplyser, at der har været meget snefald i området, og at ruten kan være våd nogen steder.