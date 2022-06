Østgrønland: Flere joller har været fanget i storisen

redaktion Fredag, 03. juni 2022 - 15:05

Der har inden for kort tid været to hændelser, hvor små både er blevet fanget i drivisen omkring Tasiilaq og Kulusuk-området i Østgrønland, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Så sent som i sidste uge blev en mand sammen med en mindreårig fanget i drivisen i deres jolle uden redningsudstyr eller nødpejlesender. Situationen endte til al held med, at de to personer kom fri af drivisen næste morgen og kunne sejle kolde men uskadte tilbage til land.

- Udfaldet kunne dog let være endt tragisk, og de relativt mange episoder inden for kort tid får nu Grønlands Politi til at opfordre bådsejlere til at være påpasselige ved kystnær sejlads i området omkring Tasiilaq og Kulusuk, fremgår det.

Kan blive hurtigt fanget

Politiassistent Aqqalu Petersen, der er leder i Tasiilaq politidistrikt, siger, at isen driver hastigt og flytter sig i løbet af meget kort tid.

- Man kan derfor hurtigt blive fanget af isen uden mulighed for at sejle videre. Det har desværre givet flere farlige situationer på det seneste, og derfor opfordrer vi alle sejlere til at være påpasselige, siger han.

Opfordring

Grønlands Politi opfordrer samtidig alle bådsejlere i hele Grønland til at have redningsudstyr med om bord på bådene. Udover altid at have redningsvest, overlevelsesdragter, nødraketter, varmt tøj og ekstra brændstof, er det også vigtigt at medbringe VHF-radio og nødpejlesender for eksempel en Garmin InReach.

- Er du ikke i besiddelse af en nødpejlesender, kan du ved at tilmelde dig Grønlandsvogterne få både nødpejlesender og abonnement gratis. Tilbuddet gælder hele Grønland – dog er der på nuværende tidspunkt ventelister i Nuuk og Sisimiut, oplyses det.

Har man ikke sikkerhedsstyret i orden, kan omkostningerne ved en redningsaktion tilfalde bådejeren, hvis det skønnes, at en redningsaktion kunne være undgået.