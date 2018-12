Østgrønland: Vi vil også fange flere narhvaler

Sorlannguaq Petersen Onsdag, 12. december 2018 - 18:08

Fangerne i Melvillebugten og Diskobugten, har i sidste uge fået lov til at fange yderligere 20 narhvaler i år i hvert område. Indbyggerne i Tasiilaq har mandag sendt et brev med 136 underskrifter til Naalakkersuisoq for Fangst, med et ønske om at forhøje kvoten for narhvaler i år.

Fangerområder

- Tasiilaq og omkringliggende fem bygder er fangerområder, der er mangel på penge, da der er ikke mange arbejdspladser, skriver Knud Mathiassen, fra Inuit Ataqatigiits afdeling i Tasiilaq og er en af initiativtagerne til at samle underskrifter.

- Julen nærmer sig, fangerne og deres familier har ikke meget at leve af. Vi opfordrer derfor Naalakkersuisut til at gøre noget hurtigt som muligt, skriver han.

Ifølge Knud Mathiassen, ser man narhvaler i Tasiilaq-området med korte mellemrum.

Kan ikke love noget

Sermitsiaq.AG har kontaktet Nikkulaat Jeremiassens ministersekretær, om hvordan Naalakkersuisut vil reagere på underskriftindsamlingen fra Østgrønland. Ministersekretæren henviser til et interview med Naalakkersuisoq for Fangst i KNR’s program Puilasoq fra i går.

Nikkulaat Jeremiassen oplyser til KNR, at Naalakkersuisut har drøftet muligheder for at hæve narhvalkvoterne i Østgrønland, men mente ikke det var hensigtsmæssigt at hæve kvoterne.

- Naalakkersuisut kan drøfte det igen, men jeg ikke love noget på nuværende tidspunkt, sagde Naalakkersuisoq for Fangst til KNR’s Puilasoq.