Østgrønland får gavn af forbedret satellitforbindelse

Satellitforbindelsen i Østgrønland er ofte dårlig, konstaterer Lars Poulsen, medlem af Inatsisartut for Siumut, i et paragraf 37-spørgsmål. Men hvad er årsagen?

Det ønsker han at få besvaret.

Politikeren er desuden interesseret i at vide, om der findes andre alternativer, og om Naalakkersuisut har initiativer til at forbedre forbindelsen i Østgrønland.

Erik Jensen, naalakkersuisut for boliger og infrastruktur, understreger, at Naalakkersuisut ikke har viden om de konkrete kvaliteter af satellitforbindelsen i Østgrønland, men alene om de generelle udfordringer.

Forbedring af satellitforbindelser

Han oplyser, at satellitforbindelser har to udfordringer: Dels vil der være en forsinkelse på forbindelsen på grund af afstanden til satellitten, og dels har satellitter en meget begrænset kapacitet sammenlignet med søkabler.

- Når forbruget stiger, vil forbindelserne blive dårligere, hvis kapaciteten ikke øges. Dette er særligt et problem i Tasiilaq og bygderne, hvor der er blevet forholdsvis mange teleforbrugere til at dele forbindelsen, konstaterer Erik Jensen.

Han tilføjer i svaret til Lars Poulsen:

- Naalakkersuisut er opmærksom på, at Tusass er i gang med en proces med at forbedre satellitforbindelserne, men at det ikke aktuelt er muligt at få den samme kapacitet som i søkabelområdet.

Fremtidens satellitter

Erik Jensen oplyser, at Tusass har indgået en kontrakt med den spanske satellitudbyder Hisparsat, som skal erstatte den nuværende udbyder. En ny satellit forventes at blive sendt i kredsløb i 2023, og det betyder ifølge Erik Jensen bedre dækning.

Længere ude i fremtiden kan endnu nyere satellit forhåbentligt give en endnu bedre forbindelse, da den vil være tættere på jorden, hvorfor forsinkelsen vil være mindre. Men selvom, at der allerede er sendt en del af denne type satellitter op, så er mulighederne endnu uklare, forklarer naalakkersuisoq:

-Det drejer sig blandt andet om priserne på forbindelserne, og om vi kan stole på om virksomhederne overlever. Tusass har oplyst, at de er opmærksom på mulighederne og søger dialog og forbedringer med virksomhederne, skriver han.

En søkabelforbindelse til Tasiilaq ville give en hurtig forbindelse, men Naalakkersuisut har ingen planer om, at etablere en, da det ville kræve omfattende investeringer. Erik Jensen oplyser, at Tele-Post tilbage i 2016 vurderede, at det ville koste mellem 350 og 400 millioner kroner.