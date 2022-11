»Ønskebørn er mangelvare«

Redaktionen Onsdag, 16. november 2022 - 15:55

Sorgen kan være stor. Ønsket endnu større.

Det er på mange måder hårdt for barnløse par, hvis de ikke kan få opfyldt drømmen om et barn. Så hvad kan samfundet gøre for at hjælpe?

Det spørgsmål var omdrejningspunktet for sundhedspolitikerne, da de mødtes for at drøfte et forslag om øgede bevillinger til området.

Det skriver avisen AG.

40 barnløse par vil – anslået - årligt kunne visiteres til reagensglasbehandling. Men behandlingen foregår 4.000 km væk, i Danmark, og parrene vil i dag selv skulle betale for udgifterne. Hvis landskassen skal klare betalingen, bliver det dyrt for samfundet. Nye beregninger viser, at det vil koste 8.7 millioner kroner om året at tilbyde behandlingen for 40 par, altså godt 200.000 kroner pr. par i gennemsnit.

Et beløb, der tilsyneladende har det med at stige, i hvert fald er prisen røget i vejret de seneste par år.

- Især udgifter til rejser og indkvartering er vokset, og derfor anslås de samlede, årlige udgifter nu til at være over 8 millioner kroner i stedet for 6 millioner, som skønnet tidligere har ligget på, oplyser medlem af Naalakkersusiut for sundhed, Mimi Karlsen (IA).

