Ønske om at stoppe vinterjagt på moskus afvises

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 29. november 2022 - 13:54

Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberths (S), forslag om, at kommunen anmoder Selvstyret om at stoppe al vinterjagt af moskus i områderne Angujaartorfik, Tatsip Ataa og Umiiviit i Qeqqata Kommunia i en periode på fem år, er blevet afvist af flertallet i kommunalbestyrelsen i Qeqqa.

Det fremgår af mødereferatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 24. november.

De tre områder, som bliver nævnt i forslaget benyttes som sommerbopladser. Gideon Lyberth henviser til selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser, hvori det fremgår at kommunalbestyrelsen særskilt kan indføre strengere krav til fangst for at beskytte bestanden af moskusokser i områderne.

Foreninger siger nej

Forslaget har været i høring blandt kommunens lokale fangerforeninger.

- Administrationen vurderer, at flertallet af høringsparterne giver afslag for forslaget. Det er ærgerligt at alle, som har fået tilsendt høringen, ikke har fremkommet med svar. Selvom dette er tilfældet, så vurderer administrationen, på baggrund af de modtagne høringssvar fra forskellige steder, at holdningen er ret klart, lyder det.

Fem fangerforeninger har givet et høringssvar, hvor den klare besked lyder: Nej til stop af vintermoskusjagt.

Tæl moskus

I stedet foreslår administrationen i Qeqqata Kommunia, at kommunalbestyrelsen skal anmode Selvstyret om at få lavet en tælling af moskus i både forvaltningen Maniitsoq og forvaltningen Sisimiut.

Begrundelsen her er, at den seneste tælling af moskus i områderne er udført sidste gang i 2018

- Administrationen vurderer, at tiden er inde til at henvende sig til Selvstyret og anmode om der laves en tælling af moskusokser, derudover kan man give et forslag om at landområdet, som blev nævnt i forslaget, kan behandles særskilt når man tildeler kvoter til vinter moskusoksejagt, skriver administrationen i sit forslag.

Kommunalbestyrelsen lægger på baggrund af administrationens vurdering, at forslaget om at tælle moskusokser i områderne i Qeqqata Kommunia drøftes i et senere møde.