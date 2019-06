Økonom: Politikerne skjuler negativ samfundsgevinst

redaktionen Lørdag, 01. juni 2019 - 14:02

Økonom og lektor emeritus ved CBS, Lars Lund kritiserer de økonomiske beregninger, der blandt andet ligger til grund for lufthavnspakken. Han mener, at Rambøll har forsøgt at mørklægge de negative økonomiske konsekvenser, der er ved at anlægge en 2.200 meters landingsbane i Ilulissat.

Det skriver Sermitsiaq.

Ved at nærstudere Transportkommissionens betænkning fra 2011 og sammenligne beregningerne med de tal, som Rambøll fremlægger i rapporten ”Turisme – udvikling og vækst gennem ændret lufthavnsstruktur”, der er udarbejdet for Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Udenrigsanliggender i 2015, kommer Lars Lund frem til en negativ difference på 1,6 milliarder kroner.



– Man skal sammenligne nutidsværdierne i de to rapporter. I Transportkommissionen har man regnet på et scenarie med en forlængelse af landingsbanen i Nuuk og en nedlukning af Kangerlussuaq. Med 4 procent i rente ender vi på en nutidsværdi på 2,3 milliarder kroner. Det vil sige en overordnet god investering. I Rambølls rapport ser de nærmere på et scenarie, hvor Kangerlussuaq lufthavn afvikles, og hvor vi får en 2.200 meters landingsbane både i Ilulissat og i Nuuk. Med samme rente på 4 procent giver det en nutidsværdi på mellem 646 og 776 millioner kroner. Altså en nutidsværdi, der er ca. 1,6 milliarder kroner mindre end den, som Transportkommissionen kom frem til. Den eneste forskel på de to scenarier er, at Ilulissat er taget med i beregningen, der således trækker nutidsværdien voldsomt ned, uden at det dog fremgår tydeligt, hvor underskuddet kommer fra. I mine øjne er underskuddet fra Ilulissat på 1,6 milliarder kroner fejet ind under gulvtæppet i Rambølls rapport, siger Lars Lund.

Ilulissat er en underskudsforretning

Ifølge Transportkommissionens betænkning, så er en forlængelse af landingsbanen i Ilulissat ikke en god samfundsøkonomisk forretning. I betænkningen tages der udgangspunkt i en forlængelse til 1.799 meter.

