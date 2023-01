Økonomisk støtte fra kommune: Udvidet fitnesslokale tiltrækker nye ansigter

Anders Rytoft Onsdag, 11. januar 2023 - 16:47

Fitnesslokalet i Qaqortup Timersortarfia i Qaqortoq er blevet udvidet.

Det oplyser Kommune Kujalleq på deres hjemmeside.

- Efter udvidelsens færdiggørelse er det mærkbart, at fitnesslokalet bliver brugt flittigt. Vi ser også andre ansigter, som tidligere ikke kom her.

Sådan lyder reaktionen fra halinspektør Kent Kielsen, som er taknemmelig over den økonomiske støtte fra Kommune Kujalleq og Lokale- og Anlægsfonden, som har gjort, at fitnesslokalets indeklima er blevet meget bedre og rarere at være i.

- Vi siger mange gange tak til dem, siger halinspektøren.

Kujalleq støtter sporten

Udvidelsen af fitnesslokalet i Qaqortup Timersortarfia er blevet støttet med 250.000 kroner af Kommune Kujalleq. Det oplyser kommunen, som glæder sig over, at mange borgere vælger at benytter fitnesslokalet.

Fagchefen for Kultur og Fritidsområdet, Freddy Christensen, udtaler:

- Fra Kommune Kujalleq støtter vi sporten. Vi er derfor glade for, at kunne støtte formålet. Vi er ligeledes glad for, at der er endnu flere, som er begyndt at bruge fitnesslokalet

Der arbejdes ifølge Kommune Kujalleq på, at fitnesslokalet kan holde døgnåbent.