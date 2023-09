Økonomisk Råd: Økonomien overrasker positivt men højere inflation i vente

Thomas Munk Veirum Torsdag, 21. september 2023 - 15:17

Torsdag eftermiddag præsenterer Økonomisk Råd sin årlige rapport om landets finanser.

Og med hensyn til fremtiden er prognosen blevet mere positiv på visse områder. Det skyldes, at energipriserne er faldet til ro, og der er ikke udsigt til så voldsomme prisstigninger, som tidligere vurderet.

Derudover overrasker arbejdsmarkedet positivt ved, at antallet af beskæftigede fortsætter med at stige, og værdien af fiskerieksporten har været højere end nogensinde.

Men rådet vurderer, at der er udsigt til den højeste inflation i en årrække, da inflationen ventes at blive ca. 3,5 procent i 2023 og stige yderligere til lidt over 5 procent i 2024.

Inflationen er den gennemsnitlige stigning i priserne på bl.a. fødevarer, transport, husleje, varme og el, som indgår i familiernes forbrug. Prisstigningerne er altså dårligt nyt, da ens indkomst vil række til mindre.

Ny aftale om olie vil betyde prisstigninger

Nedenstående graf viser den historiske udvikling samt prognosen for 2023 og 2024.

Økonomisk Råd

Grønland har i forhold til mange andre lande været forskånet for inflation, hovedsageligt på grund af en fastprisaftale på olie, der blev indgået før krigen i Ukraine brød ud og skabte international usikkerhed og meget store prisstigninger på energi.

Prisaftalen udløber dog i år, og Økonomisk Råd forudser, at en ny prissikringsaftale på olie- og dieselprodukter vil blive indgået på et væsentligt højere niveau end den nuværende aftale:

- Det vil indebære højere energipriser fra 2024. Gennemslaget på forbrugerpriser er usikkert og vil bl.a. afhænge af indholdet i den konkret aftale –

- Spotprisen på olie er omtrent fordoblet i september 2023 sammenlignet med niveauet i efteråret 2020, hvor den nuværende prissikringsaftale blev indgået, skriver Økonomisk Råd.

Mere end en krusning

Torben M. Andersen understreger overfor Sermitsiaq.AG, at Grønland ser ud til at slippe billiger hvad angår inflation end andre lande, men fem procent vil kunne mærkes i husholdningerne:

- Det er jo klart, at en sådan inflation udelukker noget købekraft, som påvirker husholdningerne.

- Det er mere end en krusning, for vi kommer fra en tid, hvor inflationen har været omkring to procent, og det ser ud til at blive mere end en fordobling, siger Torben M. Andersen.

Faldende vækst

Økonomisk råd forudser at væksten i landet BNP vil aftage i de kommende år, og at den vil falde fra knap 2 procent i 2023 til lidt under én procent i 2024. Den fortsatte fremgang vil lægge endnu større pres på arbejdsmarkedet, og Økonomisk Råd advarer blandt andet derfor mod at øge de offentlige udgifter yderligere.

Økonomisk Råds hovedpunkter vedrørende konjunktursituationen: