Økonomisk Råd: Mini-rapport om corona

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. april 2021 - 12:29

Sidste år i april udgav Økonomisk Råd for Grønland en såkaldt ”Policy Brief”, der satte fokus på, hvilken indflydelse coronapandemien ville få for Grønlands økonomi over en bred kam.

- I lighed med sidste år er det planen at lave en ny form for mini-rapport med fokus på coronapandemien, oplyser formanden for Økonomisk Råd, professor Torben M. Andersen, til Sermitsiaq.AG.

Gik ikke som frygtet

For et år siden vurderede rådet, at pandemien ville ramme Grønland på flere områder. Men det har senere vist sig, at de økonomiske konsekvenser blev knap så slemme for Grønland som frygtet, fremgik det af rådets efterårsrapport.

Siden har de grønlandske fiskeeksportører haft problemer med at eksportere til Kina, og hvilken konsekvenser udfordringerne i fiskeriet har for Grønlands økonomi vil efter al sandsynlighed være et centralt emne i mini-rapporten.