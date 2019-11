Økonomisk Råd: Langsigtede udfordringer er ikke løst

Redaktionen Torsdag, 28. november 2019 - 13:37

Der er høj økonomisk vækst, men på sigt trækker sorte skyer sig sammen over landets økonomi. Udfordringerne er enorme. Og den netop indgåede finanslov får knap solen til at titte frem i horisonten.

Det skriver AG.

Ifølge formand for Grønlands Økonomiske Råd, professor Torben M. Andersen, er der flere fornuftige tiltag i finanslovsforliget, men:

Balancen

- Når man i en periode med så gode konjunkturer må gennemføre afgiftsstigninger for at få finansloven til at balancere, så siger det både noget om vanskelighederne ved at løse de fremtidige udfordringer og om betydningen af alle de indtægtskilder, der er i dag, påpeger han.

- De mere langsigtede finansudfordringer til en aldrende befolkning bliver heller ikke løst med disse afgiftsstigninger, tilføjer han.

Positive elementer

Modsat kan der også siges positive, økonomiske ting om finansloven:

Når det bliver dyrere at handle ind, stiger tilskyndelsen nemlig til at folk får et arbejde og skaffer sig en højere indkomst. Samme effekt har beskæftigelsesfradraget.

- Og så har afgiftsstigningerne (på sukker, alkohol og cigaretter, red.) på sigt en effekt i forhold til befolkningens sundhed, bemærker Torben M. Andersen.

