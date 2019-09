Økonomisk Råd: Hæv afgiften på tobak

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 16. september 2019 - 14:33

På den baggrund foreslår Økonomisk Råd under begrebet ”sund aldring”, at man via en massiv indsats over for folkesundheden kan få lettet presset på det fremtidige sundhedsvæsen. Det skal ske gennem forebyggende indsatser, der er målrettet de mest udbredte livsstilssygdomme.

- Et af de mest presserende områder vil være at få nedbragt omfanget af rygning mærkbart, hedder det i Økonomisk Råds sammenfatning.

Smøger er blevet billigere

Tobaksafgiften har været den samme siden 2007, og ”tobak er der for blevet billigere i forhold til en række andre forbrugsvarer”.

- Det trækker i den gale retning i forhold til ambitionen om at nedbringe tobaksforbruget, mener Økonomisk Råd, som peger på, at der skal sættes ind med en bred indsats mod rygning, hvor højere afgifter kan være et af flere målrettet initiativer.