Økonomisk Råd: Det går godt, men…

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 16. september 2019 - 17:30

Hvis sundhedsvæsenet eksempelvis skulle op på højde med andre OECD-landes udgiftsniveau set i forhold til bruttonationalproduktet inklusiv bloktilskuddet, så ville det årligt kræve i omegnen af 400 millioner kroner ekstra, oplyste formanden for Økonomisk Råd for Grønland, professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, på et pressemøde mandag.

Han kunne konstatere, at det var svært at se, hvilke gennemgribende initiativer, der var på vej, der ville sikre mere effektivitet og øget produktivitet, hvilket lå i Holdbarheds- og Vækstplanen tilbage fra 2016.

Finansieringsbehov på 1 milliard kroner

Et finansieringsbehov vil vokse gradvist til godt 1 milliard kroner i 2030 på grund af en befolkningsudvikling, hvor levetiden øges, hvilket vil øge omkostningerne til blandt andet sundhedsvæsenet.

- Det vil være en god ide med lavere omkostninger i det offentlige. Det har vi talt om i flere år, men nu ligger 2030 ikke så langt ude i horisonten. Det er sværere at føre de gode ideer ud i praksis, hvilket også er erfaringen fra andre lande, sagde Torben M. Andersen.

Økonomisk Råd

Han kunne konstatere, at der var sket et udgiftsskred i de offentlige udgifter i ly af de senere års gode konjunkturer. Hvilket vil sige, at de faktiske udgifter er mere end 100 millioner kroner større end 2014-niveaut, hvor man har fremskrevet kurven med pris- og lønstigninger.