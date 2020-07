Økonomisk lussing til udeblevet vidne

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 13. juli 2020 - 14:35

Vidnet, der udeblev fra en kriminalsag, skal nu betale en regning på over18.000 kr. og en bøde på 1.500 kr.

Hun mødte aldrig op i retten, og det lykkedes ikke politiet at finde hende. Nu har retten pålagt kvinden at betale erstatning for rejseudgifterne på 18.161,50 kr. og en bøde på 1.500 kr., oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden ved Grønlands Politi bad retten om at pålægge kvinden at betale en bøde og erstatning for udgifterne til flytransport og indkvartering med fuld forplejning i Nuuk.

- Vidneforklaringer kan have stor betydning for, hvordan en kriminalsag ender, udtaler chefanklager Morten Nielsen, og tilføjer:

- Derfor er det en alvorlig sag, når et vidne vælger at udeblive, og særligt når vidnet ovenikøbet har fået rejsen betalt. Kredsrettens beslutning understreger, at den slags er uacceptabelt, og det er jeg tilfreds med.

Vidnepligten

Det følger af retsplejeloven, at man har pligt til at møde op, når man er indkaldt til at vidne i retten. Kun hvis man bliver syg eller har en anden gyldig grund, må man blive væk. I så fald skal man hurtigst muligt give besked om, at man ikke kan komme. Skal man vidne i retten i en anden by, end hvor man selv bor, bliver rejsen bestilt og betalt af retten, oplyser politiet.

Kvinden fra Tasiilaq har nu 14 dage til at beslutte, om hun vil kære kredsrettens beslutning til Grønlands Landsret.