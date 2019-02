Økonomien har sejlet i hovedstadskommunen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. februar 2019 - 09:38

De første seks måneder af 2018 har Kommuneqarfik Sermersooq kæmpet med at udskrive regninger, betale leverandører og sikre en ordentlig bogføring. Indførelsen af et nyt it-system har i den grad udfordret kommunen, der må imødese en revisionspåtegning på årsregnskabet.

Kommuneqarfik Sermersooq indførte fra nytår 2018 et nyt it-system (ERP) samtidig med at de overgik til den nye fælles offentlige kontoplan. Det har været en for stor mundfuld og forberedelserne har vist sig at være utilstrækkelige.

- På trods af forberedelserne viste det sig, at systemet og snitfladerne til kommunens øvrige systemer ikke var tilstrækkeligt gennemtestede, ligesom kommunen har måtte erkende, at uddannelsesindsatsen i forhold til brugen af systemet ikke har været tilstrækkelig. På samme måde har kommunen måtte erkende, at uddannelsesindsatsen i forhold til anvendelsen af den nye fælles offentlige kontoplan ikke har været tilstrækkelig, fremgår det af en orientering fra kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen til politikerne i økonomi-udvalget, der har møde på torsdag.

Kommunens revisor, Deloitte, oplyser i en delberetning om rodet med at få ERP-systemet til at fungere, at det ”formentlig vil medføre forbehold i revisors påtegning på årsregnskabet for 2018 i forhold til bevillingskontrol og økonomistyring”.

Flere ressourcer i 2019

Selvom kommunen i august fik etableret et ”genopretningsprojekt”, så mener Deloitte, at man først får det fulde udbytte af systemet en gang i 2019, da der fortsat udestår noget arbejde med at optimere systemerne.

Lars Møller-Sørensen oplyser, at selve ”genopretningsprojektet” er afsluttet, ”men fortsættes i regi af den almindelige driftsorganisation, der løbende søges styrket gennem tilvejebringelse af nødvendig kapacitet og kompetence”.

Kommunaldirektøren forventer, at der skal ansættes yderligere folk, så man når i mål med projektet og han høste de mange fordele.