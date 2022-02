Øget jollesejlads

Redaktionen Lørdag, 05. februar 2022 - 12:59

Aasiaat er omgivet af flere større og mindre øer og de mindre havområder i mellem øerne fryser derfor som regel til. Malik Stork, som er fanger og fisker i Aasiaat siger, at disse områder og fjordene som regel fryser til om vinteren, men at isen er blevet tyndere i forhold til tidligere.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Når der endelig er havis bryder den let op, fordi den er blevet tyndere. Derfor er det blevet sværere at udføre fiskeri efter hellefisk fra isen.

- Der var nogenlunde fast is senest for omkring fire år siden, men det er tvivlsomt, at det sker igen i den nærmeste fremtid, siger han.

Det stormfulde vintervejr forhindrer islægning i området, men dette åbner samtidig op for muligheden for at tage på fangst med joller i større strækninger, fortæller Malik Stork.

William Jensen, som er fanger og fisker i Saqqaq, der ligger omkring 100 kilometer nord for Ilulissat på sydsiden af Nuussuaq-halvøen ud mod Vaigat fortæller også, at der i de seneste mange år ikke har været havis i området. Tidligere var der fastis i hele området.

- Nu er der åben havis i hele Vajgat, og vi tager på fangstture langs Nuussuaq-halvøen mod nord. Sidste år mødte vi endda andre fangere fra Niaqornat i Uummannaq-fjorden, som var sejlet til Vajgat, siger han.

