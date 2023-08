OECD: Grønland får den højeste anerkendelse for gennemsigtighed

Jensine Berthelsen Onsdag, 16. august 2023 - 15:48

"Compliant" - det er den karakter et land højest kan opnå, og karakteren får man kun, hvis man lever op til internationale standarder for udveksling af skatterelevante oplysninger.

Om OECD OECD, også kendt som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, opererer som en international institution med ansvar for at udvikle og implementere politikker med henblik på at fremme økonomisk samarbejde og bæredygtig udvikling. OECD's primære mål er at formulere politikker, der fremmer økonomisk vækst, social lighed, muligheder og trivsel på tværs af nationer.

Det betyder, at Grønland er et troværdigt land, der er parat til at sikre gennemsigtighed i oplysninger om virksomheders oplysninger i det internationale økonomiske forum OECS, hvor 168 medlemslande arbejder sammen om rene linjer for pengestrømmen hos virksomheder og selskaber.

Som led i bedømmelsen har et evalueringshold besøgt Grønland og gennemført møder med repræsentanter fra centraladministrationen, det private erhvervsliv og relevante interessenter. Evalueringen har forholdt sig til 10 punkter, hvoraf Grønland på alle punkter har fået den bedst mulige bedømmelse.

Anerkendelsen har en stor betydning for landet

Den positive bedømmelse har stor betydning for vores land, skriver departementet for finanser i en pressemeddelelse og henviser til, at EU tidligere har udarbejdet en sortliste over lande og områder der ikke lever op til kriterierne, hvilket kan medføre sanktioner fra EU's medlemslande.

Med den gode bedømmelse undgår landet at blive placeret på denne liste og er i stedet blevet internationalt anerkendt som en ansvarlig og samarbejdsvillig skattejurisdiktion.

Der er dog plads til forbering

Rapporten indeholder også en række anbefalinger til forbedringer, der skal følges op på af relevante myndigheder og departementer inden næste bedømmelse i 2027.

Disse anbefalinger omfatter:

opdatering af lovgivning

øget kontrol af virksomheder

forbedret registrering og opbevaring af oplysninger om visse selskaber.

Departementet for finanser oplyser, at man allerede nu er igang med at arbejde for at leve op til de fire anbefalinger.

Naalakkersuisut udtrykker sin store tilfredshed over det opnåede resultat og anerkender den målrettede indsats, der er blevet lagt fra medarbejdere i Skattestyrelsen og Departementet for Finanser og Ligestilling, samt de deltagende parter fra erhvervslivet i Grønland. Samarbejdet mellem forskellige danske myndigheder og Grønland har også været afgørende for den positive bedømmelse.



Grønland fortsætter sin forpligtelse til at leve op til de internationale standarder og sikrer effektiv udveksling af skatterelevante oplysninger. Det er afgørende for landets omdømme og internationale samarbejde inden for skatteområdet, understreger departementet for finanser.