Ø-gruppe drøfter forslag om at forlade Storbritannien til fordel for Norge

Ritzau, Thomas Munk Veirum Mandag, 03. juli 2023 - 07:47

Her i Grønland diskuterer politikere ofte øget selvbestemmelse og mulig selvstændighed fra Danmark. Senest har også muligheden for free association fyldt en del i debatten.

På øgruppen Orkneyøerne nord for Skotland er det tilknytningen til Skotland og Storbritannien, som er et varmt emne.

Tirsdag skal øgruppens politikere således diskutere et forslag om "alternative regeringsformer".

Det skriver BBC.

Øgruppen hører under Skotland og er dermed en del af Storbritannien. Når politikerne skal behandle forslaget, vil de blandt andet drøfte, om Orkneyøerne skal forsøge at blive et selvstyrende område under Norge.

Har brug for at udskifte færgeflåde

Ifølge James Stockan, leder af det lokale regionsråd, bliver Orkneyøerne "svigtet frygteligt" af både den britiske og skotske regering.

- Vi kæmper virkelig i øjeblikket, siger han til BBC.

James Stockan fremhæver, at øgruppen har brug for at udskifte hele færgeflåden, der binder øerne sammen.

Men det er en udfordring, da Orkneyøerne ifølge lederen ikke bliver finansieret af den skotske regering på retfærdig vis.

- Vi ved, at vi i de seneste 40 år har bidraget gennem nordsøolien og det afkast, vi får tilbage, er ikke nok til at holde os kørende, lyder det fra James Stockan.

Har været under dansk-norsk kontrol

Han foreslår, at Orkneyøerne undersøger, hvordan man kan styrke "den nordiske forbindelse" med Danmark, Norge og Island.

Øgruppen har tidligere været under norsk og dansk kontrol.

DR skriver, at det var den norske konge Harald Hårfager, der med en større flåde indtog og annekterede Orkneyøerne i år 875.

Da den dansk-norske konge Christian 1. i 1468 skulle bortgifte sin datter Margrete til den skotske konge, kneb det med medgiften.

Blev pantsat af kongen

Han pantsatte derfor Orkneyøerne til den skotske konge for 50.000 gylden, som møntfoden hed dengang.

Pantet blev aldrig indløst, og øerne overgik derfor til Skotland.

- På gaden i Orkney kommer folk op til mig og siger: "Hvornår tilbagebetaler vi panten, så vi kan komme tilbage til Norge", siger James Stockan til BBC.

- Vi var en del af Norgesvældet i meget længere tid, end vi har været en del af Storbritannien.