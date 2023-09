Ocean Explorer-rederi i tæt samarbejde med Albatros Travel

Redaktionen Lørdag, 23. september 2023 - 12:19

Krydstogtskibet Ocean Explorer, der torsdag i sidste uge blev trukket fri af grundstødningen i Alpefjord i Nordøstgrønland af Naturinstituttets forskningsskib Tarajoq, er ejet af det danske rederi Sun-Stone Maritime Group.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er forretningsmanden Niels-Erik Lund, der står i spidsen for Sun-Stone Mariti­me Group i samarbejde med hans sønner Christian og Carsten Lund. Selskabet råder aktuelt over 12 krydstogtskibe, som de chartrer ud til turistselskaber. Ocean Explorer var for eksempel chartret ud til det australske selskab Aurora Expeditions, da det grundstødte.

Sejler i Grønland under Bahamas-flag

Siden 2019 har Sun-Stone Maritime Group fået bygget seks nye krydstogtsskibe, og to af dem sejler på regelmæssig basis i Grønland. Det drejer sig om Ocean Victory og Ocean Albatros, der begge er lejet ud til Albatros Travel på en flerårig kontrakt. De to skibe, der blev sat ind i 2022 og 2023 er malet i selskabets karakteristiske blå farve. Begge skibe sejler i øvrigt under Bahamasflag, hvilket også var tilfældet for det grundstødte Ocean Explorer.

Bahamas og Panama er kendt for at tilbyde rederier såkaldt »bekvemmelighedsflag«, der kan benyttes på skibe med ejere fra et andet land. Skibsejeren kan på den måde undgå høje skatter i hjemlandet og det kan også gøre skibsregistreringen lettere, fordi kravene til sikkerhed og arbejdsforhold ombord på skibene er lavere end i for eksempel Danmark.

Læs mere i denne uges Sermitsiaq. Få adgang her: