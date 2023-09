Ocean Explorer flyder igen

Thomas Munk Veirum Torsdag, 14. september 2023 - 10:16

Selskabet Sunstone, der ejer Ocean Explorer, oplyser, at skibet er blevet trukket fri.

- Tidligt torsdag morgen blev Ocean Explorer med succes trukket fra grundstødningen i Østgrønland. Dette blev gjort med et træk fra fartøjet Tarajoq og fartøjets egen kraft.

- Der har ikke været nogen skader på nogen ombord, ingen forurening af miljøet og ingen brud på skroget, skriver Sunstone Ships.

Ocean Explorer har 206 personer om bord, og skibet har siddet fast siden mandag.

Takker Naturinstituttet

Tarajoq er Naturinstituttets fiskeri- og forskningsskib:

- Vi vil gerne takke ledelsen af Grønlands Naturinstitut, og hele besætningen på deres fartøj Tarajoq for at være åbne og villige til at indgå en aftale med SunStone om støtte til Ocean Explorer. Aftalen blev lavet meget effektivt, og Tarajoq var på stedet inden for to dage efter grundstødningen, skriver Sunstone og fortsætter:

- Vi vil også gerne takke andre cruise-skibe i nærheden, fra Quark Expedition, Silver Sea og Hurtigruten, som alle rækkede ud og tilbød deres assistance, hvilket dog ikke var nødvendigt.

Bunden skal tjekkes

Sunstone skriver, at Ocean Explorer og dets passagerer nu sejles til en havn, hvor skibets bundskader kan vurderes. Passagererne vil blive sejlet til en havn, hvorfra de kan flyves hjem igen.

Det er det australske selskab Auroro Expeditions, der står for krydstogtturen, mens Sunstone ejer skibet.

Grønlands Politi oplyste onsdag eftermiddag, at de på baggrund af en anmeldelse fra Søfartsstyrelsen efterforsker grundstødningen for at se, om der er sket lovbrud i forbindelse med hændelsen.

Søfartsstyrelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at styrelsen har anmeldt hændelsen til politiet, da der kan være regler vedrørende skibets sikre sejlads, der kan være overtrådt.