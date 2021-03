Observatører skal overvåge narhvaljagt

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 27. marts 2021 - 13:31

Til næste år er det planen at udpege tre observatører, der skal følge fangsten af hvalrosser, nar- og hvidhvaler i Vestgrønland, oplyser havpattedyrorganisationen, der selv vil stå for at udpege observatørerne.

I en årrække har organisationen ikke foretaget observationer ude i ”marken” i Vestgrønland, men det vil organisationen nu ændre. Og informationerne fra observatørerne skal tilgå NAMMCO i dets arbejde på at sikre, at hvalfangst sker på en bæredygtighed måde, så bestandene ikke uddør.

NAMMCO består af landene Grønland, Færøerne, Island og Norge, og organisationen har netop holdt sit 28. møde fra 22. til 25. marts, hvor der var observatører fra regeringer, der repræsenterede Canada, Danmark, Japan, Rusland og USA.

Oplæg fra østgrønlandske fangere

På mødet fik fangere fra Østgrønland mulighed for at præsentere et oplæg om narhvaler, baseret på deres omfattende viden, der er samlet igennem årtier.

NAMMCO konstaterer i en pressemeddelelse, at præsentationen afslørede divergerende synspunkter mellem forskere og fangere om bevaringsstatus for narhval i Østgrønland.

Organisationen slår fast, at rådgivningen skal baseres på den bedst tænkelige viden, og at dette kræver en afbalanceret inddragelse af viden fra både fangere og forskere.

- Det videre arbejde vil derfor styrke inddragelsen af viden fra fangerne og brugere, så den videnskabelige forskning udvikles bedst muligt, oplyser NAMMCO.