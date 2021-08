Obligationsgæld stiger voldsomt

Thomas Munk Veirum Mandag, 30. august 2021 - 07:48

For nylig udkom Grønlands Statistik med en såkaldt konjunkturstatistik. De tørre tal i statistikken viser, at obligationsrestgælden her i landet er steget med 27 procent, når man sammenligner andet kvartal i år med samme periode sidste år.

Gælden steg således fra 3,7 milliarder kroner i andet kvartal 2020 til 4,7 milliarder kroner i 2021.

Eksplosive stigninger i gæld er sjældent noget, der giver rosende omtale fra en bank, men hos GrønlandsBanken vurderer man faktisk, at det er udtryk for en positiv udvikling her i landet.

- Vi opfatter det positivt, for det er et udtryk for, at man skifter fra offentligt til privat byggeri.

Mindre belastning af Landskassen

- Det skifte er positivt, fordi mere byggeri kommer på private hænder. Dermed belaster finansieringen af boligbyggeriet ikke Landskassen og kommende renoveringer af boligerne skal også varetages af private. Det, synes vi, er sundere, siger John Jakobsen, vicedirektør i GrønlandsBanken, til Sermitsiaq.AG.

Stigningen i gælden er altså et udtryk for et voksende privat boligmarked. Ifølge John Jakobsen er udviklingen koncentreret i Nuuk og nogle få andre af de større byer, hvor der løbende er en befolkningstilvækst, som giver efterspørgsel på flere boliger:

- De steder, hvor der står byggekraner rundt om i Nuuk, er stort set alle private investorer, der bygger. Der er reelt ikke bygget mange offentlige boliger i Nuuk gennem flere år, fortæller han.

Samlet gæld er stadig beskeden

Obligationslån - også kendt som realkreditlån - er populære til at finansiere boligbyggeri med, fordi lånerne kan få lov til at betale lånet af over mange år og desuden få en fornuftig fast rente.

- Når man låser renten i mange år fjerner man jo usikkerheden i huslejen, forklarer John Jakobsen.

Vicedirektøren understreger dog, at den samlede gæld på det grønlandske boligmarked fortsat er meget lille sammenlignet med eksempelvis Danmark.