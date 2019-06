Nyudklækket jurist fik job før eksamen

Jesper Hansen Fredag, 14. juni 2019 - 08:44

Glæden var til at føle på, da grønlandske Sika Lange Nielsen torsdag eftermiddag kunne kalde sig jurist efter fem års studier.

- Endelig jurist, udbrød den nybagte kandidat, da hun kom ud af eksamenslokalet.

Den afsluttende eksamen foregik på Aalborg Universitet, hvor Sika Lange forsvarede sit juridiske speciale – en afhandling om grønlandske lejeres retsstilling i forbindelse med skimmelsvamp. Specialet indbragte Sika Lange et 10-tal, og hun kan nu kalde sig jurist.

Titlen skal fejres

Nu skal den nyerhvervede titel fejres med studiekammerater og venner fra det grønlandske miljø i Aalborg. Senere går turen hjem til Nuuk og kæresten Jakob. Den 1. august begynder den 28-årige nybagte jurist i et job i Naalakkersuisuts Forbruger- og Konkurrencestyrelse.

Sika Langes vejleder, advokat Louise Faber, Aalborg, ønsker tillykke med jurist-titlen. Jesper Hansen

Uddannelsen er foregået under det såkaldt North Atlantic Law Programme, der er tilrettelagt, så de grønlandske studerende har mulighed for at gå til eksaminer i Grønland, når de holder sommer- og juleferier derhjemme.

Programmet giver også mulighed for, at en del af de mange skriftlige opgaver kan skrives i Grønland.

- Det er en stor fordel at være i Grønland i den sammenhæng, fordi det er nemmere at få adgang til grønlandske retskilder som for eksempel domsudskrifter, forklarer Sika Lange.

Skimmelsvamp

Sika Lange har i sit speciale sat fokus på det store problem med skimmelsvamp i den grønlandske boligmasse.

- Den grønlandske lejelov er mangelfuld, for den beskæftiger sig ikke specifikt med lejernes retsstilling, når der konstateres skimmelsvamp. Men jeg har konstateret, at lejerne alligevel har en række rettigheder, så der er mulighed for nedslag i huslejen eller eventuel erstatning, hvis man bliver syg som følge af skimmelsvampen, fortæller Sika Lange, der har bygget sine konklusioner på en række uskrevne regler og praksis i den tilsvarende danske lejelov.