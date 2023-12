Nyudklækkede pædagoger og socialhjælpere fejret

Kassaaluk Kristensen Mandag, 25. december 2023 - 12:54

Der fattes varme hænder i daginstitutioner, døgntilbud og flere andre steder i landet. Derfor er det sikkert ekstra glædeligt, at der er 11 nyuddannede socialpædagoger og 14 nyuddannede socialhjælpere.

Socialpædagogisk seminarium i Ilulissat kunne fredag fejre de i alt 25 nyuddannede, da de fik deres uddannelsesbevis.

- Begge uddannelser har været en succesfuld kombination af teoretisk undervisning og praktisk oplevelse, hvilket har formet dimittenderne til at være kompetente og velrustede til at håndtere mangfoldige udfordringer inden for socialt og pædagogisk arbejde, skriver SPS i en pressemeddelelse.

SPS takker underviserne for deres engagement og ekspertise, der var afgørende for dimittendernes succes. Dimittenderne blev fejret under ceremoni i SPS i Ilulissat.