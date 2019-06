Nyuddannede håndværkere udklækket

redaktionen Torsdag, 20. juni 2019 - 13:36

Erhvervsskoleelever under Teknikimik Ilinniarfik i Sisimiut og Nuuk modtog i dag, torsdag, deres svendebrev, og kan nu kalde sig faglærte tømrere, malere og vvs-energimontører.

Teknikimik Ilinniarfik er stolt over, at skolen kan udklække så mange nye håndværkere.

- KTI’s nyuddannede faglærte håndværkere træder ud i et grønlandsk arbejdsmarked som har et stort og akut behov for faglig uddannet arbejdskraft. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en alvorlig bremse for Grønlands erhvervsudvikling, da bygge- og anlægsbranchen oplever et stigende antal opgaver. KTI Bygge- Anlæg er stolt over erhvervsskolernes 2019 bidrag af faglærte til landets mange arbejdsgivere, skriver Teknikimik Ilinniarfik.

Her er de nyuddannede håndværkere:

KTI Bygge- Anlæg Sisimiut: Tømrer: Aka Petersen, Arne Karl Johansen, Gert Utuaq, Ivik Birkholm, Ludvig Josefsen, Nikki Olsen, Niels-Martin Andreassen, Nukarleq Jensen, Mario Guldager, Tobias Grim, Piloq Poulsen, Stephen Di Egidio

KTI Bygge- Anlæg Sisimiut: Vvs-energimontør: Anda Peter Poulsen, Angutitsiaq Lynge, Bianco Kalia, Erninnguaq F Broberg, Frank Jensen, Kuluk Nielsen, Liilu Kleist, Peter Willumsen

KTI Bygge- Anlæg Sisimiut: Maler: Aleqa Noahsen, Derch Ikila, Erling Magnussen, Hans Peter Geisler, Stina Willumsen

KTI Bygge- Anlæg Nuuk: Tømrer: Søren Johnsen Biilmann, Samuel Egede, Marius Egede, Aputsiaq Sonne, Unatsiaq Petersen, Angunnguaq Egede, Sikkerninnguaq Berthelsen, Malik Møller Ezikiassen