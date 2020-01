Nytårsreception: Kim gentog budskab til de unge

Walter Turnowsky Fredag, 10. januar 2020 - 10:43

I går holdt formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) nytårsreception i Grønlands repræsentation i København.

Eller rettere sagt, han holdt to. Først var der den mere officielle, hvor blandt andre regeringen og udenlandske diplomater var inviteret. Og her kunne Kim Kielsen og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger glæde sig over, at ambassaderne var meget talstærkt repræsenteret.

Fra regeringen havde både forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod prioriteret at være tilstede.

Efterfølgende var der reception for 'venner af Grønland', hvor stemningen var mere uformel og bar præg af mange glædelige gensyn.

Dog var det ikke mere uformelt end at Kim Kielsen også her holdt en tale, hvor han gentog mange af budskaberne fra sin nytårstale. Det gjaldt ikke mindst budskabet til de unge.

- I unge - hvis de ældre i samfundet skal have trygge omgivelser og trygge levevilkår at leve under, så vis jeres mod, som storfangernes efterkommere.

- Hold jer ikke tilbage, giv aldrig op, vis jeres styrke.

- I kan godt.

- Uddan jer, landet har brug for jer.

- Vores land skal fortsætte sin vej fremad, og kan klare sig i den internationale konkurrence.

- Vort land, verdens største ø – Grønland – det er jeres land – jeres, ikke andres – jeres land.