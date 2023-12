Fra nytår bliver psykisk vold kriminaliseret

Kassaaluk Kristensen Fredag, 15. december 2023 - 12:31

Fra 1. januar 2024 vil borgere, der oplever psykisk vold melde sagen til politiet.

Det sker efter Folketinget den 14. december har vedtaget en bestemmelse, der kriminaliserer psykisk vold i Grønland. Inatsisartut har allerede bakket op om forslaget. Danmark har kriminaliseret psykisk vold helt tilbage i 2019. Og nu gælder loven også for Grønland fra 1. januar.

- Det er en styrkelse af kampen mod vold, at forslaget om at kriminalisere psykisk vold nu er vedtaget. Det markerer, at vold ikke alene er blå mærker, men også sår på sindet. Vold i alle dens former har store konsekvenser for den personlige frihed og for oplevelsen af tryghed, siger naalakkersuisoq for justitsområdet og ligestilling, Naaja H. Nathanielsen i en pressemeddelelse.

Forbedring af retsfølelsen

Psykisk vold kan komme til udtryk på mange måder. Volden er ofte usynlig og sker bag hjemmets fire vægge, hvor ofret normalt ikke har fysiske sår eller ar efter volden.

- Man kan opleve, at man bliver nedgjort, ydmyget, krænket, manipuleret, truet eller isoleret. Formålet for voldsudøveren er ofte, at den psykiske vold skal begrænse eller kontrollere offerets liv. Næsten alle personer, der er udsat for vold, er udsat for flere former for vold samtidig, forklarer Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Psykisk vold nedbryder ofrene og kan sætte sig dybe spor i sjælen. Med kriminaliseringen af psykisk vold anerkender samfundet både ofrenes oplevelser og stiller dem bedre i forhold til at opnå retfærdighed. Det er en forbedring af retsfølelsen, siger Naaja H. Nathanielsen.