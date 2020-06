Nyt værktøj skal opspore demens i Grønland

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. juni 2020 - 08:40

Danske test, der skal afsløre demens, fungerer ikke særligt godt i Grønland. Det har den grønlandske læge Inaluk Kleist fundet ud af:

- Grønlandsk kultur og tankemåde betyder noget, og udredning skal gøres ’på grønlandsk’. Men hvordan gør vi det? Og er vi sikre på, at det, vi så gør, er i orden, spørger hun.

Inaluk Kleist er med i et projekt på Aalborg Universitetshospital, hvor forskere er ved at udvikle et demensudredningsværktøj tilpasset grønlandske forhold. Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Skal kunne bruges på kysten

Ifølge hospitalet stiger risikoen for demens efterhånden som middellevealderen også stiger, og det gælder også i Grønland.

Målet med projektet er, at værktøjet skal kunne bruges på regionssygehuse og mindre sygehuse på kysten:

- På de lokale sygehuse undersøges patienterne af både danskere og grønlændere, og der kan være forskellige tolkninger af spørgsmålene ved de forskellige tolke.

Ikke bare en sproglig oversættelse

- Det minimeres ved, at materialet er udviklet på både grønlandsk og dansk, og at oversættelsen er mere end en sproglig oversættelse, forklarer Inaluk Kleist om projektet, der er støttet af Velux Fonden.

Og forskerne er godt på vej med det nye værktøj. En ekspertgruppe fra Geriatri, Neurologi, Terapiafdelingen samt Psykiatrien i Nuuk har udvalgt nogle test, som Inaluk Kleist har tilpasset til grønlandske forhold:

- Vi har således allerede et screeningsværktøj, som er udviklet og afprøvet i praksis i Grønland hos personer over 65 år. Nu skal data organiseres og bearbejdes, så vi er sikre på, at det nye værktøj er troværdigt, før det implementeres, siger Inaluk Kleist.