Nyt våben sat ind imod skimmelsvamp

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 14. januar 2019 - 15:48

Boligselskabet INI oplyser, at man i byerne Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq ved udgangen af 2018 havde 171 kendte skimmelsager i deres boliger.

- Heraf var 64 beboet og 107 fraflyttet. Der er således tale om fem procent af lejemålene, hvor der er konstateret skimmelsvamp, fremgår det af et paragraf 37 svar fra Naalakkersuisoq for Boliger Karl Frederik Danielsen til IA’s Sofia Geisler.

Testprojekt søsat

Karl Frederik Danielsen understreger, at Naalakkersuisut tager skimmelsvampproblemerne alvorligt og et testprojekt er netop gået i gang.

- Der er i december 2018 igangsat et testprojekt på to nyindkøbte maskiner som testes i forhold til at desinficere en bolig for skimmelsvamp-sporer, oplyser Karl Frederik Danielsen og tilføjer:

Formål

- Testprojektet sker med henblik på, at indeklimaet bliver forsvarligt for familierne, så de kan blive i deres bolig, mens og indtil en udbedring af skimmelskaden er gennemført.

Svaret fra Karl Frederik Danielsen bekymrer Sofia Geisler, der rejser nye spørgsmål i en pressemeddelelse:

- Det bekymrer mig, at der er så mange lejere, der fortsat bor i lejeboliger, hvor det er kendt, at der er problemer med skimmelsvamp. Det rejser en række spørgsmål hos mig. Hvad betyder det for deres helbred her og nu, men sandelig på længere sigt? Er der mennesker, hvis sundhed er blevet ramt af at bo i skimmelsvampsramte boliger, og som derfor også påvirkes i deres daglige arbejde? Betaler de mindre i husleje fordi de er nødt til at bo i boliger med allerede kendte skimmelvampproblem?, spørger IA-politikeren.