Nyt udstyr skal spore russiske ubåde ved Grønland

Ritzau Mandag, 02. september 2019 - 07:47

Det er ikke mindst behovet for at holde øje med russiske ubåde i farvandet mellem Grønland og Storbritannien, der ligger bag indkøbet af et avanceret sonar-system i USA.

Den samlede pris er godt 1,3 milliarder kroner, fremgår det af et dokument fra det amerikanske forsvarsministerium.

Det danske indkøb omfatter ni særlige dyppesonarer, der fra Forsvarets nye Seahawk-helikoptere kan fires ned i vandet for at give et overblik over, hvad der rører sig under overfladen.

Dertil kommer 600 såkaldte sonarbøjer, som kan lægges ud over et større havområde for at opsnuse ubåde

Ifølge Søværnets chef, kontreadmiral Torben Mikkelsen, vil de nye sonarer øge Danmarks betydning i Nato, der har fokus på russiske ubåde i Østersøen og i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

- Det her er faktisk noget af det Nato har ønsket, at vi blev bedre til. Så der er ingen tvivl om, at når vi får det fuldt implementeret, så kommer vi i en anden liga.

- En liga, vi i virkeligheden aldrig har været i før, siger Torben Mikkelsen.

På Forsvarsakademiet ser militæranalytiker og orlogskaptajn Anders Puck Nielsen også de nye dyppesonarer som en markant styrkelse af det danske forsvar.

- Det helt store spændende perspektiv i det her er, om det her gør, at vi nu kan være med i nogle af de amerikanske, britiske og franske operationer i det område, der bliver kaldt GIUK Gap, siger han.

GIUK står for Grønland, Island og UK (Storbritannien) og udtrykket GIUK-Gap refererer til det store havområde mellem Grønland og Storbritannien.

Her er de vestlige stormagter meget opmærksomme på de russiske ubåde, der passerer igennem fra Polarhavet på deres vej ud i Atlanterhavet.

- Der foregår rigtig meget i det område i forhold til de russiske ubåde, men det er en meget lukket klub, hvor alt er meget hemmeligt.

- Så hvis vi med de nye sonarer kan komme med her, så kan vi få en masse oplysninger, som vi kan bruge i mange andre sammenhænge, siger Anders Puck Nielsen.

Også forsvarsminister Trine Bramsen (S) er meget tilfreds med styrkelsen af Forsvaret.

- Det forværrede trusselsbillede gør det nødvendigt at højne Danmarks maritime militære profil. Med anskaffelsen styrker vi også vores bidrag til Nato ikke mindst i Nordatlanten, udtaler hun.

Selv om USA har godkendt det danske køb af sonarsystemet til helikopterne, er det endnu uklart, hvornår de bliver leveret.

Der er heller ikke sat dato på, hvornår de danske Seahawk-helikoptere får leveret de torpedoer, der fuldender deres evne til at opdage og bekæmpe fjendtlige ubåde.