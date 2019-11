Nyt tiltag: Unge går gennem ild og vand

Jesper Hansen Torsdag, 28. november 2019 - 15:30

Brandvæsenet i Sisimiut har netop holdt det første grønlandske brandmandskursus for unge. Det skete i sidste uge, hvor en gruppe unge i alderen 12 – 17 år fra byen prøvede kræfter med slanger, sprøjter, førstehjælp og ikke mindst samarbejde.

Det kræver mod og selvtillid at slukke en brand. Stolte unge brandfolk fra Sisimiut.

- Det kræver samarbejde og selvtillid at slukke en brand. Derfor har det været væsentlige elementer i kurset, siger projektleder og instruktør Poul Olsen, der til daglig er indsatsleder i Sisimiut.

Respekt for andre

- Vi udnytter, at brandfolk er rollemodeller for mange unge. Vi kan lære dem gode værdier og færdigheder, som de vil få glæde af resten af livet. De har blandt andet lært førstehjælp, elementær brandbekæmpelse med røgdykkerapparat på, knob og stik, ulemper ved brug af rusmidler og alkohol, personlig udvikling, kommunikation og som vigtigste at selvtillid, samarbejde og respekt for andre.

- Det er oplagt, at deltagerne i kurset senere bliver frivillige brandfolk, men det sker først, når de fylder 18. Indtil da vil vi tilbyde dem at deltage i et par øvelser om året.

Kurset var arrangeret i samarbejde med den grønlandske brandmandsforening, der for to år siden holdt et kursus om ungdomsarbejde for de frivillige brandfolk i Grønland.

Gennem ild og vand

- Jeg blev inspireret til projektet, da jeg i sin tid læste i Danmark, hvor man i mange år har haft en tilsvarende uddannelse i Vejle. Her kalder de projektet ”Gennem ild og vand”. Vi er blevet støttet af Naalakkersuisut og Tips- og Lottomidlerne. Halvdelen af deltagerne har vi selv udvalgt, og den anden halvdel er indstillet af social- og uddannelsesområdet i Qeqqata Kommunia. Ungdomskurset har nemlig også en socialpædagogisk vinkel, som især henvender sig til skoletrætte og unge med lavt selvværd, forklarer Poul Olsen.

Stående bagerst Kristian Møller, Andreas Enoksen, Maligiaq Enoksen Olsen, Bruno Jensen Lennert, Enok Olsen Enoksen, projektleder Poul Olsen, instruktør Erne Olsen. Siddende: Silluk Avike, Aviaaja Abelsen, Justin Isaksen Dennis R. Ingemann

Kurset, der kaldes ”Unge i Beredskabet”, er et pilotprojekt, der henvender sig til unge i Sisimiut. Det gennemføres for yderligere 24 unge i de kommende uger.

Efter kurset fik de unge certifikater for at have bestået førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og udlægning af slanger.