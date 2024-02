Kommune vil lave forsøg: Skal gøre elever klar til erhvervsuddannelser

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. februar 2024 - 10:33

Kommuneqarfik Sermersooq barsler med et tiltag på skoleområdet, som skal ruste flere elever til optagelse på erhvervsskolerne, og dermed elevernes muligheder for uddannelse og job.

Kommunens forvaltning har undersøgt muligheden for at tilbyde en særlig erhvervsklasseordning og målgruppen skal være "praktisk begavede elever, som i udgangspunktet egner sig til en erhvervsuddannelse, men som eksempelvis mangler et fagligt løft, eller som har svært ved at holde koncentration eller motivation."

Udvalg for Børn, Familie og Skole har set på sagen i denne uge, hvor kommunens forvaltning anbefaler, at man etablerer en ordning, hvor man læner sig op af et lignende tilbud til 10. klasser i Danmark:

- Grundtanken bag EUD10 er, at man tildeler elever undervisning i en begrænset fagpakke, som er relevant for, at eleven kan optages på en erhvervsuddannelse. Den begrænsede fagpakke gør det muligt dels at tilbyde eleverne mere intens undervisning i de fag, som de har brug for til at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse, skriver forvaltningen.

Skal etablere en forsøgsordning

Konceptet giver også mulighed for at tilbyde eleverne brobygning på erhvervsuddannelser samt erhvervspraktikforløb i relevante virksomheder.

- Hensigten bag denne struktur i EUD10 er, at eleverne gennem brobygning og erhvervspraktik dels bliver afklaret i forhold til deres valg af erhvervsuddannelse, og at man gennem den begrænsede fagpakke og intensive undervisning giver eleverne det faglige løft, der skal til at for at eleverne kan optages på en erhvervsuddannelse, skriver forvaltningen i sin indstilling, som Udvalg for Børn, Familie og Skole har godkendt.

Forvaltningen vurderer, at det nye tiltag ikke kan gennemføres inden for den nuværende skolelov, og derfor skal kommunen ansøge Naalakkersuisut om at få lov til at lave erhvervsklasseordningen som et forsøg.