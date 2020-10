Nyt testcenter åbner i Nuuk tirsdag

Redaktionen Fredag, 09. oktober 2020 - 14:47

Rejsende mellem Købehavn og Nuuk får fra fredag den 9. oktober besked om, hvornår de skal re-testes efter ankomst til Nuuk, når de checker in hos Air Greenland i Københavns lufthavn.

Samtidig åbnes det nye testcenter i bymidten i Nuuk tirdag den 13. oktober, hvor rejsende fra København kan testes.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

En systematisering af re-test for samtlige rejsende fra København til Nuuk er et samarbejde mellem Selvstyret, Sundhedsvæsenet og Air Greenland.

Når testcenter åbner, betyder det:

Booking for 5. dagstest ved testcentret i midtbyen sker forud for afrejse, og bookingtiden udleveres til den rejsende ved check-in i København.

Rejsende og personer med symptomer på COVID-19, skal fortsat testes på DIH. Tid skal bestilles ved telefonisk kontakt til Sundhedsvæenet på 34 44 00.

Testcenter åbent til aftalte tider

Testcenteret har kun åbent til de aftalte tider. Dette for at sikre optimal brug af ressourcer og for at undgå kødannelse og dermed mindske risikoen for smittespredning mest muligt.

Det nye testcenter skal ligge i midtbyen i det tidligere ”Kalaaliaraq”.

- Kun patienter med tid til podning må møde op i testcenteret. Pårørende skal vente udenfor. Mindreårige må have én pårørende med til test, lyder det.

Personer med symptomer på COVID-19 bedes rette henvendelse til sundhedsvæsenet.