Nyt telefonnummer: Ring gratis til Alliaq

Anders Rytoft Søndag, 30. april 2023 - 13:18

Siden i onsdags har det været muligt at ringe helt gratis til det Alliaqs nye telefonnummer - selv hvis der ikke er mere taletid på mobilen.

Og det er en en god nyhed, mener Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed:

- Det er glædeligt, at alle får den samme mulighed, så de kan ringe gratis til Alliaq og få tilbudt den bedst mulige hjælp for at bryde volden i deres nære relationer, siger hun.

Mimi Karlsen vurderer, at det på sigt vil skabe en positiv forandring.

Projektleder i Alliaq Simon Cordes istemmer.

Et svært, men vigtigt skridt

Han forklarer, at vold er et emne, som kan være svært at tale om. Men projektlederen understreger, at borgere, som tager imod tilbuddet, får stor gavn af den rigtige støtte til en tryggere hverdag:

- Vi ser flere og flere, som åbner op og dermed tager ansvar for at bryde med den vold, vrede eller de aggressioner, de oplever i hverdagen, siger Simon Cordes og tilføjer:

- Det kan være svært, men mange er lettede, når de tager skridtet og kontakter Alliaq.

Personer, der har volds- og aggressionsproblemer i deres nære relationer, kan ringe gratis til Alliaq fra klokken 9 til klokken 21 i alle ugens dage. Ønsker du at høre mere om det landsdækkende behandlingstilbud Alliaq eller blive visiteret til et forløb, kan du kontakte Alliaq på det nye gratis telefonnummer: 80 11 99.