Nyt system skal lette sagsbehandlingen i Qeqqa

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 10. maj 2022 - 13:16

Borgere i Qeqqata Kommunia kan igennem den seneste tid have oplevet længere ventetid for at komme til at tale med kommunens sagsbehandlere på velfærdsområdet.

Sagsbehandlingen er nemlig overgået til et nyt system og sagsbehandlere har været på kursus i forbindelse med overgangen.

Det oplyser Qeqqata Kommunia på sin hjemmeside.

Qeqqata Kommunia overgår til et nyt system som den første kommune i landet. De fire andre kommuner vil følge efter og overgå til systemet Get Organized børnesagsbehandling.

Skift af systemet er en del af det danske/grønlandske samarbejde om at styrke indsatsen på børne- og ungeområdet.

Målet for kommunernes andel i indsatsen er beskrevet i samarbejdsaftalen som:

- Styrket kommunal sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

En kompetent sagsbehandling er altafgørende for, at udsatte børn og deres familier får den nødvendige hjælp, og at omsorgssvigt og overgreb kan stoppes i tide, lyder det.

Fælles sagsbehandlingssystem

Konkret betyder målsætningen, at kommuner skal have den samme sagsbehandlingsprocedure, som skal implementeres i alle kommuner. Samtidig skal sagsbehandlere og ledere på kursus.

Direktør for velfærdsområdet i Qeqqata Kommunia, Martha Lund Olsen oplyser, at socialforvaltningen har kørt på nedsat funktion i omkring en måned på grund af skift af system og kurser for medarbejderne. Sagsbehandlingen vil fortsat være på lavt blus så længe, det nye system implementeres, oplyser Qeqqata Kommunia.