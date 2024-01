Stort projekt genbehandles: Disko Bay Seagate vil bygge kajanlæg ved lufthavn

Dorthea Reimer-Johansen Mandag, 22. januar 2024 - 10:59

Borgere i Ilulissat kommer måske til at være vidne til et stort havnebyggeri ved lufthavnen i fremtiden, hvis kommunalbestyrelsen siger ja til Disko Bay Seagates ønske om at bygge.

Selskabet Disko Bay Seagate A/S sendte en revideret projektansøgning om at bygge kajanlæg ved lufthavnen i Ilulissat tilbage i 2022. Disko Lines nye stålskib på 36 meter har ikke plads til at lægge til kaj, da havnen i Ilulissat er fuldt optaget. Derfor ønsker selskabet at etablere et havnekompleks i Hollænderhavnen, så der er plads til hele Disko Lines flåde.

Disko Lines kompleks vil også inkludere et lejlighedskompleks med 20 værelser af 30 m2 til ansatte i selskabet. Der vil også være en passagerterminal til gæster sejlende med Disko Line. Et kontor til Disko Line på 200 m2 vil de også bygge. Der skal også være et værksted på 600 m2, der skal servicere og vedligeholde skibe.

Selskabet skal ikke have for meget kontrol

Kommunalbestyrelsen ville ikke have, at selskabet skal have for meget kontrol i området. Da forholdet omkring havnemyndighed ligger under Selvstyret, har været nødvendigt at indgå en dialog med Naalakkersuisut inden genbehandlingen i Udvalget for Teknik.

Naalakkersuisoq for Boliger og Insfrastruktur, Hans Peter Poulsen har kommet med et svar om Naalakkersuisut fortsat vil have den centrale myndighed, da lovmæssigt ligger ansvaret under Selvstyret. Disko Bay Seagates vil dog få en lokal havnemyndighed, som omfatter primært administration af havnen samt en række driftopgaver. Det betyder dog ikke, at selskabet har noget ejerskab eller ubegrænset beføjelser over driften.

Kommunens ønsker

I følge Hans Peter Poulsen kan selskabet bygge kajanlæg, hvor kommunen har lov til at oprette et offentligt ejet havneselskab i fremtiden. Kommunalbestyrelsen kan komme med ønsker om, at der bliver plads til jollehavn og Kalaallit Airports redningstjeneste. En ny vej til havnen, der skal kunne benyttes af offentligheden er også ønsket, hvis Disko Line Seagate skal bygge kajen.

På dagsorden

Kommunalbestyrelsen er nu klar til at genbehandle Disko Line Seagates ønske om at bygge kajanlæg på mandag den 22. januar under ekstra ordinært møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. marts 2023 at returnere behandlingen af havneprojekt.