Nyt smeltebor skal kortlægge indlandsisen

Walter Turnowsky Søndag, 30. december 2018 - 14:00

Vil man forudsige mere præcist, hvordan isen kommer til at bevæge sig, så er det vigtigt at kende temperaturen ved bunden af isen. Men af åbenlyse årsager er det ikke sådan helt lige til at stikke et termometer ned igennem flere kilometer is.

Af samme årsag findes der også kun ganske få målinger af temperaturen på bunden. Faktisk har forskerne kun målt temperaturen ved bunden af den centrale del af Indlandsisen på seks lokaliteter i løbet af de sidste 60 år.

Er isen frosset fast på bunden?

Men ved at genopfinde en gammel teknologi vil GEUS nu udvikle et bor, der kan gøre arbejdet lidt lettere at nå ned til bunden.

En af de ting, som forskerne mangler eksakt viden om, er i hvilket omfang iskappen er frosset fast til bunden, eller om den faktisk er tøet under en del af iskappen.

- Fremskaffelse af mere omfattende viden om temperaturen under iskappen har stor betydning for nøjagtigheden af de modelberegninger, vi laver af isens bevægelse og dens ændringer, og det vil også kunne føre til en bedre forståelse for dens reaktion på klimaændringerne, siger seniorforsker Wiiliam Colgan fra GEUS.

Fidusen ved det nye bor er, at det skal smelte isen i stedet for at skære sig igennem den, som det sker i dag. Med den nuværende teknologi tager det måneder eller endda år at bore sig igennem isen.

- Med det nye bor regner vi med, at vi kan bore 10 meter i timen. Det betyder, at vi kan bore igennem 500 meter is på mindre end ti dage.

Gammel metode genopdaget

Idéen med at smelte sig igennem isen er ikke ny. Den blev seneste anvendt i '60erne og ´70erne; men siden var det de mekaniske bor, der blev anvendt.

- Når vi nu tager idéen op igen, så skyldes det, at teknologien har udviklet sig, så vi nu har særdeles effektive varmelegemer vi kan bruge, forklarer William Colgan.

US Government Her ses et gammelt isbor, der brugte metoden med at smelte sig igennem. Illustrationen stammer fra en beskrivelse af udviklingen af boret fra 1970.

Udviklingen af det nye bor er ret enestående. Efter William Colgans oplysninger er der kun en anden forskningsgruppe, der arbejder med et tilsvarende projekt.

Prototype

Projektet støttes med to millioner kroner af Villumfonden. Planen er at udvikle og teste en prototype af boret i løbet af de næste to år. Der skal blandt andet gennemføres en prøveboring igennem 500 meter is i isbræen ved Ilulissat. Derudover skal der foretages temperaturmålinger ned til 200 meter i samme område på et sted, som forskerne er særligt interesseret i.

- Når boret er testet og udviklet, vil vi søge midler til et langt større bor, så vi også kan bore inde midt på indlandsisen.