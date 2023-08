Nyt slankemiddel ikke et quickfix

Redaktionen Onsdag, 02. august 2023 - 16:27

Går man ind på doktor.gl, er det nu også blevet muligt at klikke sig til en receptfornyelse på den verdensomspændende vægttabsmedicin, Wegovy, der i flere verdensmedier er blevet udråbt som et vidundermiddel mod ekstrem overvægt. Det vil sige en BMI over 40. Der, hvor det truer helbredet.

Det skriver avisen AG.

Leder af Steno Diabetes Center Grønland, Michael Lynge Pedersen, er mere forsigtig med at kalde det for et vidundermiddel.

- Det er godt medicin. Vidundermidler har vi desværre ikke rigtig nogle af lige nu. Det er sådan det bliver opfattet, men det er meget vigtigt, at man ikke tror, at det her kan løse alle ens problemer, for det kan det ikke. Man skal selv ind og gøre en indsats, siger han.

Wegovy er egentlig et diabetesmiddel, der bliver brugt for at bringe blodsukkeret ned hos diabetespatienter og er en indsprøjtning, man selv tager en gang om ugen.

- Det viser sig, at det også nedsætter appetitten. Det er det stof, der nu også er blevet godkendt til behandling af overvægt, så man også kan give det til patienter, som ikke har diabetes, men som også har brug for et stort vægttab af den ene eller den anden grund, siger han og tilføjer, at for at komme i betragtning til behandling, skal man have mindst én følgesygdom af sin ekstreme overvægt. Det kan for eksempel være diabetes eller slidgigt i de store led.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: