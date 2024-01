Notat: Buksefjorden prioriteres først

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. januar 2024 - 11:06

Et såkaldt forståelsesnotat mellem Naalakkersuisut og den danske regering slår fast, at udvidelsen af Buksefjorden Vandkraftværk står først for i arbejdet med de to projekter i henholdsvis Buksefjorden samt opførelsen af et nyt værk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat.

Notatet er i denne uge blevet underskrevet af naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen (S) og finansminister Nicolai Wammen, oplyser naalakkersuisut i en pressemeddelse.

Det understreges i notatet, at de to projekter er lige vigtige, men at Buksefjorden kommer først:

- Samtidigt er der en fælles forståelse af at tilrettelægge både analysearbejdet og finansieringsundersøgelserne således, at projektet vedrørende Buksefjorden Vandkraftværk til forsyning af Nuuk prioriteres tidmæssigt som det første, og vandkraftprojektet til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat prioriteres tidsmæssigt som det næste i takt med at projektforslagene modnes og projekterne udvikler sig, står der i forståelsesnotatet.

Ansvarlig finansiering

I notatet står der også, at projekterne "har et stort økonomisk omfang i forhold til Grønlands økonomi, og at projekterne vil udgøre samfundskritisk infrastruktur i Grønland."

- Det er derfor af høj prioritet, at der både opnås finansieringsvilkår, som muliggør realisering af disse grønne projekter, og at projekternes finansiering vil være finansiel ansvarlig for alle parter, står der i notatet.

Notatet følger op på en hensigtserklæring mellem de to parter fra marts 2022, og aftalen glæder naalakkersuisoq Erik Jensen:

Beslutning senest 1. oktober

- Realisering af de kommende vandkraftprojekter ved Nuuk og ved Qasigiannguit og Aasiaat er helt afgørende for den grønne omstilling i Grønland.

- Jeg er derfor rigtig glad for, at der nu er igangsat et tæt samarbejde mellem Departementet for Finanser og Skatter og Finansministeriet, så analysearbejdet omkring finansieringen af de kommende vandkraftprojekter i fællesskab nu kan gøres færdigt, udtaler Erik Jensen.

Senest den 1. oktober 2024 skal der træffes endelig beslutning om og hvordan man fra dansk side kan bidrage til finansieringen af vandkraftprojekterne. Folketinget skal godkende beslutningen.