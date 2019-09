Nyt selskab skal sætte skub i erhvervsudviklingen i syd

Walter Turnowsky Onsdag, 11. september 2019 - 09:36

Kommune Kujalleq har igennem adskillige år kæmpet med mangel på arbejdspladser og deraf følgende fraflytning fra regionen.

Nu skal et nyt selskab, Innovation South Greenland være med til at lave om på det. Det skal blandt andet sikre en tæt kontakt mellem erhvervslivet og kommunen, for således at sørge for, at man trækker på samme hammel.

- Det glæder mig at der er skabt et konstruktivt samarbejde og dialog mellem erhvervslivet og kommunen. Dette vil bane vejen for at vi kan få gavn af de fremtidige aktiviteter og projekter, der vil blive iværksat, hvor det er afgørende at vi i fællesskab samarbejder konstruktivt, siger Simon Simonsen (S), 1. viceborgmester og formand for kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg, i en pressemeddelelse.

Muligheder skal udnyttes

Fra kommunens side peger man på, at den kommende lufthavn i Qaqortoq samt forventningen om en udnyttelsestilladelse til en mine på Killavaat Alannguat skaber nye muligheder, som kan og skal udnyttes.

- Turismen skal udvikles og markedsføres i samarbejde med de lokale aktører og Visit Greenland, ligesom fiskeriet fortsat skal udvikles og styrkes til gavn for de lokale fabrikker og fiskere, hedder det i pressemeddelelsen.

Der bliver også peget på, at den kommende lufthavn skal ledsages af en sammenhængende infrastruktur for hele Sydgrønland.

- Ud over et konstruktivt samarbejde og dialog mellem erhvervslivet og kommunen, er det afgørende at have en solid planlægning, der skaber grundlaget for erhvervsudvikling i Sydgrønland og som imødekommer de behov erhvervslivet har for at opnå den ønskede udvikling, siger bestyrelsesformand Rasmus Christian Rasmussen i en pressemeddelelse.

Iværksættere

Ud over at rådgive kommunen og erhvervslivet skal selskabet rådgive iværksættere i Sydgrønland.

Selskabet har ansat Allan Chemnitz pr. 1. oktober 2019, der kommer fra en stilling som Erhvervskonsulent i Greenland Business, ligesom han har mange års erfaring som Iværksætter.

Bestyrelsen i Innovation South Greenland er sammensat af erhvervsfolk fra Nanortalik, Narsaq, Narsarsuaq, Qaqortoq og 1. viceborgmester Simon Simonsen på vegne af Kommune Kujalleq.