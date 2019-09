Nyt selskab vil hjælpe med at rekruttere arbejdskraft

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. september 2019 - 12:52

Det er Xploration Services Greenland (XS), der er specialister i at service mineindustrien i Grønland, som er gået sammen med islandske Handafl, der har erfaring med at rekruttere arbejdskraft internationalt, om at oprette selskabet Arctic Works.

- Med stiftelsen af Arctic Works kombineres XS’ lokale netværk og erfaring med rekruttering af grønlandsk arbejdskraft med Handafl’s internationale netværk og ekspertise i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, hedder det i en pressemeddelelse, som indbyder til en åbningsreception den 18. september på Hotel Hans Egede, hvor Naalakkesuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked Erik Jensen vil holde en åbningstale.

En del af vækststrategi

Martin Sandy Shalmi, bestyrelsesformand og stifter af XS, siger:

- Med stiftelsen af Arctic Works tager XS det første store skridt i realiseringen af den ambitiøse vækststrategi, som vi vedtog sidst i 2018. Med udgangspunkt i vores kernekompetencer vil vi skabe en stor international virksomhed, der skaber substantiel vækst og indtægter til Grønland.

Det nye selskab vil fokusere på rekruttering af faglært og ikke-faglært arbejdskraft inden for bygge- og anlæg samt råstofbranchen og vil løbende afsøge det grønlandske arbejdsmarked for egnede medarbejdere, førend der rekrutteres udefrakommende medarbejdere.

Forretningsmodellen vil fungere som en vikarordning, hvor kundens betaling sker løbende, beregnet ud fra den rekrutterede medarbejderes registrerede arbejdstid. På den måde mener det nye selskab, at der er en større sandsynlighed for et længerevarende ansættelsesforhold til gavn for den virksomhed, som har behov for nye medarbejdere.

Indtægter beskattes i Grønland

- Som grønlandsk virksomhed er det os magtpåliggende at få så mange aktiviteter og indtægter til Grønland som muligt. Ved at rekruttere gennem Arctic Works kommer alle indtægter fra rekrutteringen til beskatning i Grønland. Selskabet tilbyder således billigere rekruttering til vores kunder og et samfundsøkonomisk bidrag, siger direktøren i XS og konstituteret leder i det nye selskab, Bent Olsvig Jensen.