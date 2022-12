Nyt sammenhængende fjernvarmenet i Nuuk

Redaktionen Fredag, 23. december 2022 - 13:58

Fjernvarmenettene i Nuuk undergår i øjeblikket en revolution, så de er klar, når hovedstadens nye forbrændingsanlæg går i produktion om godt et års tid.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det store byggeri ved siden af det gamle forbrændingsanlæg ved Materielgården i Nuussuaq er i fuld gang. Vi regner med at gå i drift primo 2024, oplyser direktør Frank Rasmussen fra det fælleskommunale affaldsselskab Esani.

- For at udnytte al overskudsvarmen fra det nye anlæg bedst muligt, er det planen at koble fjernvarmenettene i Nuuk sammen til et stort sammenhængende net. Det arbejde er i fuld gang i øjeblikket – og har været det i nogle år efterhånden, oplyser Nukissiorfiits distriktschef i Nuuk, Filip Sivertsen, der har ansvaret for varmeforsyningen i Nuuk.

Fire bliver til en

- Nukissiorfiit driver i dag fire fjernvarmenet i Nuuk. Nettene dækker de fire store bydele, Nuuk, Nuussuaq, Kangillinnguit og Qinngorput. De to største net, Nuuk og Nuussuaq, er i færd med at blive sammenkoblet med en forbindelse fra Sangoriaq gennem industrivej til Nordhavns-elværket, forklarer Filip Sivertsen til Sermitsiaq.

