Nyt racistisk skyderi præger 60-års-dagen for Kings berømte tale

Ritzaus Bureau Mandag, 28. august 2023 - 05:36

Mandag er det 60 år siden, at Martin Luther King stillede sig på en talerstol foran en kvart million mennesker i USA's forbundshovedstad, Washington D.C., og holdt "I have a dream"-talen, der blev en af de mest indflydelsesrige taler i nyere historie.

- Jeg har en drøm om, at mine fire små børn en dag vil bo i en nation, hvor de ikke vil blive bedømt ud fra deres hudfarve, men efter deres karakter, lød det i talen.

I dag tvivler et flertal af amerikanere på, at hans drøm er opfyldt.

Det viste en meningsmåling fra NBC News tidligere på året. 52 procent af de adspurgte mener ikke, at amerikanerne bedømmer karakter før hudfarve.

Tre sorte dræbt

USA er endnu præget af racemotiveret vold.

Natten til søndag dansk tid skød og dræbte en hvid mand tre sorte personer i byen Jacksonville i delstaten Florida i USA.

De lokale politimyndigheder mener, at gerningspersonen havde et racistisk motiv, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Dette skyderi var motiveret af race, og han hadede sorte personer, har sheriffen i Jacksonville, T.K. Waters, oplyst på en pressekonference.

Efterfølgende har den amerikanske præsident, Joe Biden, fordømt skyderiet i en tale, hvor han også nævner Martin Luther Kings kamp.

King har haft stor betydning

- Vi skal nægte at leve i et land, hvor sorte familier på vej i supermarkedet eller sorte studerende på vej til skole frygter at blive skudt ned på grund af deres hudfarve, siger Joe Biden, der er fra Det Demokratiske Parti.

King har dog haft stor betydning for det amerikanske samfund. Han tilskrives en del af æren for, at USA i 1964 vedtog Civil Rights Act, der forbyder diskrimination på grund af blandt andet race, religion og nationalitet.

Han modtog i 1964 Nobels fredspris.

4. april 1968 blev Martin Luther King skudt og dræbt på altanen til sit hotelværelse i Memphis af James Earl Ray.