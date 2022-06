Nyt projekt: Droner skal levere medicin til bygder

Ritzau, Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. juni 2022 - 07:45

Transporten af medicin her i landet kan forekomme ganske uoverskuelig med de store afstande mellem byerne og bygderne, men det skal nye sundhedsdroner nu forsøge at afhjælpe.

Det skriver Falck i en pressemeddelelse onsdag.

- Intentionen med projektet er at afsøge, hvordan droner kan styrke sundhedsindsatsen i bygderne, hvor infrastrukturen er en udfordring, og der er lang til nærmeste hospital, siger Nicolai Søndergaard Laugesen, der er udviklingschef hos Falck og ansvarlig for projektet.

Falck kommer til at samarbejde med sundhedsvæsenet om opgaven, der i første omgang kommer til at løbe frem til november i år.

Håber droner kan højne sundheden

Dronerne kommer til at transportere medicin og diagnostiske prøver fra Dronning Ingrids Hospital i Nuuk til bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.

Ledende regionslæge i Sermersooq, Jesper Olesen, håber, at dronerne kan være med til at højne sundheden:

- Et hurtigere behandlingsforløb kan i sidste ende have stor betydning ved mere alvorlige sygdomstilfælde. Så jeg ser frem til at se, hvorledes dronerne kan bidrage til at reducere oplevelsen af afstandene i vores region og forhåbentlig være med til at højne vores sundhed, siger Jesper Olesen.

Droneprojektes forventes på sigt at kunne bidrage til et mere effektiv patientforløb med mulighed for hurtigere svar på undersøgelsesresultater og dermed hurtigere igangsætning af behandling.

Viden skal indsamles

Projektet bliver desuden fulgt af Grønlands Center for Sundhedsforskning:

- Grønlands geografi og bosætningsmønster stiller særlige betingelser og udfordringer, når det kommer til borgernes adgang til sundhedsydelser. Vi ser i Grønlands Center for Sundhedsforskning frem til at indsamle viden på baggrund af projektet, der kan medvirke til at styrke sundhedsindsatsen mellem bygder og byer, siger regionslæge og formand for Grønlands Center for Sundhedsforskning Gert Mulvad.

Hos Falck er ser man frem til at teste dronerne over de lange afstand her i landet:

- Vi kan nu for alvor afprøve, hvordan sundhedsdroner fungerer i praksis over lange distancer og i sammenspil med det eksisterende sundhedsvæsen.

Lignende projekt på danske ø

- Det er afgørende erfaringer, vi gør os nu, og det kommer til at danne det fundament, som vores videre implementering af droner i sundhedsvæsnet skal bygge oven på, siger Nicolai Søndergaard Laugesen.

Et lignende droneprojekt kender man også fra Ærø i Danmark. I slutningen af maj fik øen sin første sundhedsdrone, som skal være med til at mindske transporttiden af eksempelvis blodprøver.

Målet er - ligesom det vil være i Grønland - at lægerne på Ærø hurtigere kan få besked om, hvad deres patienter fejler, og dermed sætte en behandling i gang.