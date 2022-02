Nyt projekt skal styrke båndene mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark

Redaktionen Fredag, 18. februar 2022 - 10:48

Bor grønlændere virkelig i igloer? Spiser færinger hvalkød? Og hvad er det lige præcis Rigsfællesskabet er?

”Ungefællesskaber skaber stærke bånd og nedbryder fordomme"

Danske unge ved for lidt om Grønlands og Færøernes kultur, samfund og historie, selvom vi deler en lang fælles historie. Derfor har DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd modtaget en bevilling fra Nordatlantpuljen til et nyt ungeprojekt, som skal styrke båndene på tværs af de tre lande ved at danne fællesskaber mellem færøske, grønlandske og danske unge.

Dansk Ungdoms Fællesråd mener det er vigtigt, at unge får større kendskab til og indbyrdes forståelse for hinanden på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark.

- Mødet og dialogen mellem mennesker er nemlig forudsætningen for forpligtende fællesskaber - også i rigsfællesskabet. Derfor er vi glade for, at vi med projektet kan samle unge på tværs og skabe meningsfulde ung-til-ung partnerskaber. For vi ved, at ungefællesskaber skaber stærke bånd og nedbryder fordomme," udtaler Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd - DUF.

Foruden at skabe partnerskaber består projektet af en ny pulje, der skal finansiere projekter mellem ungdomsorganisationer og ungefællesskaber på tværs af landende. Det kunne være spejderlejre, politiske seminarer, rollespil, socialt arbejde, teatersamarbejde og meget andet. Derudover består projektet af en række aktiviteter såsom oplysningsarrangementer om kultur, historie, samfund og sprog samt årlige ungemøder, hvor unge mødes på tværs af landene.

Ungefællesskaber kan komme fordomme og uvidenhed til livs

Projektet har modtaget 3 millioner kroner i udmøntningen af Nordatlantpuljen på finansloven for 2022. Det færøske folketingsmedlem Edmund Joensen og grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, som har været med til at udmønte Nordatlantpuljen, glæder sig over projektet:

- Danske unge ved alt for lidt om Grønland og rigsfællesskabet, til trods for vi har delt fælles historie i flere århundreder. Nogle tror ligefrem vi bor i igloer, og sådan noget er med til at skabe og fastholde fordomme om grønlændere. Derfor er det vigtigt, at vi politisk kan være med til at sikre en større viden om Grønland og rigsfællesskabet generelt. Det vil gavne alle parter," siger Aaja Chemnitz Larsen, folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit.

Projektet "Ungefællesskaber på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark"