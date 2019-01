Nyt politisk forslag: Sådan bliver efterfester overflødige

Redaktionen Tirsdag, 22. januar 2019 - 18:08

Demokraterne har bevist én gang, at de er i stand til at samle flertal for en langt mere liberal alkohol-lovgivning. I efteråret fik partiet således gennemtrumfet, at den nye restriktive alkohol-lovgivning rulles tilbage, og der samtidig skal indføres længere åbningstider for salg alkohol.

Det skriver avisen AG.

Og nu er partiet så klar til at tage endnu et skridt på ud af den vej:

- Vi vil på Forårssamlingen foreslå, at åbningstiderne på værtshuse udvides til klokken fem om morgenen i weekenderne – fra det nuværende klokken tre, siger Justus Hansen til AG.

Tror du, I kan slippe igennem med det?

- Vi står med ret gode kort på hånden, rent parlamentarisk. Det beviste vi, da alkohol-loven var til debat på Efterårssamlingen, hvor vi fik selv IA til at stemme for nogle af vores forslag, svarer Justus Hansen.

